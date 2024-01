Rekordmeister KAC behauptet Tabellenführung

Der KAC hat seine erste Tabellenführung seit zweieinhalb Jahren mit einem knappen Erfolg beim HC Innsbruck behauptet. Der Eishockey-Rekordmeister bezwang die Tiroler am Dienstag 3:2. Die Klagenfurter führen die ICE-Liga weiter vor Meister Salzburg an.

Der KAC ging in Innsbruck in der 22. Minute durch Raphael Herburger in Führung. Den Innsbruckern gelang noch vor Ende des zweiten Drittels mit Toren von Senna Peeters (36.) und Nathan Halbert (40.) die vermeintliche Wende. Im Schlussabschnitt sorgte ein Doppelschlag von Jesper Jensen Aabo (45./PP) und Johannes Bischofberger (47./SH) für die 3:2-Führung des KAC. Daran änderte sich nichts mehr, womit die Kärntner über den fünften Sieg nach regulärer Spielzeit in Serie jubeln durften.

Bullen mit Mühe gegen Asiago

Salzburg fixierte den Heimerfolg gegen Asiago nach langem 0:1-Rückstand erst in der Schlussphase. Chay Genoway und Troy Bourke stellten in der 56. Minute mit zwei Toren innerhalb von 30 Sekunden auf 2:1. Mario Huber erhöhte in der vorletzten Minute ins verwaiste Tor zum Endstand. Noch nicht zum Einsatz kam Salzburgs neu verpflichteter US-Verteidiger Cameron Schilling.

Die krisengeschüttelten Vienna Capitals gaben in Villach eine 3:0-Führung aus der Hand, gewannen dank eines Treffers von Evan Weinger (59.) aber doch noch knapp.