Vienna Capitals sind am Vormarsch

"Ein perfektes Wochenende wären sechs Punkte gewesen, aber fünf tun uns natürlich auch sehr gut", gestand Caps-Stürmer Joel Lowry.

Die Vienna Capitals schoben sich mit Siegen über Pustertal (4:3 n. V.) und Bratislava (5:1) in der Tabelle auf Platz elf vor. Trainer Dave Barr war vor allem nach dem Erfolg am Sonntag zufrieden. „Da waren viele sichere und einfache Spielzüge dabei, wir waren oft in der Offensive und haben den Puck gut kontrolliert. Das Powerplay wird auch immer besser. Wir werden immer mehr ein Team und die Linien finden sich“, freute sich der Kanadier.

Am Freitag wartet das Top-Spiel in Salzburg

Großen Anteil an den Siegen hat James Sheppard. Der Neuzugang hält nach zwei Spielen bei vier Vorlagen, ließ seine Klasse bereits aufblitzen. „Er hat lange Zeit nicht gespielt, ist noch etwas rostig. Trotzdem sieht man schon, dass er ein sehr guter Spieler ist“, so Barr. Am Freitag soll der Vormarsch in Salzburg weitergehen.