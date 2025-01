Kasper erneut mit Tor und Assist bei Kantersieg

Marco Kasper und seine Detroit Red Wings sind in der nordamerikanischen Eishockey-Profiliga NHL weiter nicht zu stoppen.

Die Red Wings fuhren am Sonntag mit einem 6:2 zu Hause gegen die Seattle Kraken ihren siebenten Sieg in Serie ein. Kasper eröffnete den Torreigen nach 3:22 Minuten, indem er einen Schuss von Dylan Larkin ins Tor tippte. Der Kärntner verzeichnete zudem einen Assist. Marco Rossi blieb bei der 1:4-Niederlage seiner Minnesota Wild in Las Vegas ohne Scorerpunkt.

Für Kasper war es das zweite Spiel in Folge mit einem Tor und einem Assist. Der 20-Jährige hält in seiner ersten vollen NHL-Saison nun bei vier Treffern und sieben Assists. Seit einem Trainerwechsel von Derek Lalonde zu Todd McLellan kurz nach Weihnachten haben die Red Wings nur eine von acht Partien verloren. Das Team um Topstar Patrick Kane darf damit nach einem schwachen Saisonstart wieder von der Play-off-Teilnahme träumen. Aktuell liegt Detroit in der Eastern Conference auf Rang zehn.

Rossis Wild mit kleinem Durchhänger

Minnesota befindet sich trotz der zweiten deutlichen Niederlage in den jüngsten drei Spielen als Dritter der Western Conference weiter klar auf Play-off-Kurs. Die ersatzgeschwächten Wild gingen bei den Vegas Golden Knights zwar in Führung, kassierten im Mitteldrittel aber den Ausgleich und im Schlussabschnitt noch drei weitere Gegentore. Der Vorarlberger Rossi blieb in den vier Partien seit seiner erstmaligen Wahl zum NHL-Spieler der Woche zum dritten Mal ohne Tor oder Assist.

Für die Wild, die sieben ihrer vergangenen zehn Partien gewonnen haben, geht es am Mittwoch zu Hause gegen die Edmonton Oilers weiter. Detroit empfängt am Dienstag die San Jose Sharks.