Marco Kasper Österreichs Eishockey-Spieler des Jahres 2022

Marco Kasper ist zum österreichischen Eishockeyspieler des Jahres gewählt worden. Der 18-jährige Stürmer des schwedischen Clubs Rögle BK gewann die vom Fachmagazin Powerplay durchgeführte Wahl mit 79 Punkten überlegen und wurde als bisher jüngster Spieler ausgezeichnet.

Auf Rang zwei landete Anna Meixner (39 Punkte), die es als erste Frau unter die Top 3 schaffte. Platz drei belegte mit Verteidiger David Reinbacher (20) ebenfalls ein 18-Jähriger.

"Ich bin sehr dankbar für diese Auszeichnung. Es ist unglaublich cool, diesen Preis zu gewinnen. Spieler des Jahres zu sein und das in so jungen Jahren, bedeutet mir viel. Ich werde weiter hart arbeiten, um junge Spieler zu inspirieren und mich auch in den kommenden Jahren für diese Auszeichnung zu empfehlen", erklärte Kasper.

Der Kärntner, der Anfang April 19 Jahre alt wird, ist seit der Saison 2021/22 Stammspieler bei Rögle und gewann mit dem Club aus Ängelholm im vergangenen Jahr die CHL. Bei der Weltmeisterschaft in Tampere, bei der das österreichische Team erstmals seit 18 Jahren den Klassenerhalt geschafft hat, kam er in allen Spielen zum Einsatz und überzeugte einmal mehr die Talentespäher aus der nordamerikanischen NHL.

Beim NHL-Draft am 7. Juli wurde er schließlich von den Detroit Red Wings als Nummer acht ausgewählt. Die laufende Saison bestreitet er aber nach Absprache mit Detroit weiter in der starken schwedischen Liga SHL, mit 23 Scorerpunkten (8 Tore, 15 Assists) ist er mit Abstand der beste Teenager der Liga.

Schweden-Legionärin Meixner auf Rang zwei

Platz zwei ging ebenfalls an eine Schweden-Legionärin. Meixner ist Topstürmerin von Brynäs IF aus Gävle, das auf dem besten Weg ins Finale der SDHL ist, und war mit 26 Treffern zweitbeste Torschützin im Grunddurchgang der Liga. Dritter wurde der Vorarlberger Reinbacher, der mit Aufsteiger Kloten sicher den Klassenerhalt in der Schweizer National League schaffte und als möglicher Erstrundenpick im kommenden NHL-Draft gehandelt wird.

Endstand der Wahl zu Österreichs Eishockeyspieler bzw. Eishockeyspielerin des Jahres:

1. Marco Kasper (79 Punkte)

2. Anna Meixner (39)

3. David Reinbacher (20)

4. Peter Schneider (19)

5. Dominique Heinrich (13)

6. Marco Rossi (11)

7. Antonia Matzka (8)

8. Bernhard Starkbaum (7)