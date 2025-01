NHL-Stars Rossi und Kasper glänzen erneut

Erfolgreich sind die Donnerstag-Spiele in der nordamerikanischen Eishockey-Profiliga NHL für Marco Rossi und Marco Kasper verlaufen .

Rossi feierte mit den Minnesota Wild einen 4:0-Erfolg bei den Montreal Canadiens. Der Vorarlberger erzielte dabei je ein Tor und einen Assist und hält nun bei 46 Scorerpunkten (18 Tore, 28 Vorlagen) in dieser Saison. Kasper und die Detroit Red Wings gewannen in Edmonton 3:2 nach Penaltyschießen, der Kärntner kam auf einen Assist.

Bei Minnesota schaffte die kanadische Goalie-Legende Marc-Andre Fleury bei seinem wohl letzten Spiel in seiner Heimat Montreal das 76. Shutout seiner Karriere und wurde zum Spieler der Partie gekürt. Der 40-Jährige liegt nun auf Rang zehn der NHL-Torhüter-Liste mit den meisten "Zu-Null"-Partien. Außerdem ist er der erste Keeper, der in der NHL als Teenager und als 40+-Spieler seinen Kasten sauber gehalten hat.

Rossi wurde mit seinem Treffer zum 2:0 und seiner Vorlage zum 3:0 als "Second Star of the Game" ausgezeichnet. Minnesota ist das viertbeste Team im Westen und in der Central Division nach dem dritten Auswärtssieg in Folge nun wieder Zweiter.

Wichtige Punkte für Detroit

Detroit kam trotz 0:2-Rückstand beim Pacific-Topteam Edmonton Oilers zum vierten Sieg in Serie. Nach dem Anschlusstreffer von Michael Rasmussen bereitete Kasper den Ausgleich durch Dylan Larkin vor. Für den 20-jährigen Österreicher war es der 19 Scorerpunkt bzw. die zehnte Vorlage heuer. Im Shootout behielten die Red Wings in Person von Lucas Raymond und Larkin die Nerven und sicherten ihrem Team dringend benötigte Punkte im Kampf um einen Play-off-Platz.

Einen Schritt näher an Wayne Gretzky herangekommen ist unterdessen Alexander Owetschkin. Der Russe erzielte bei der 4:5-Overtime-Niederlage seiner Washington Capitals seinen 876. NHL-Treffer. Dem 39-Jährigen fehlen damit nur mehr 18 Tore auf Gretzkys NHL-Rekord. Das beste Team der Liga, die Winnipeg Jets, gewann unterdessen 6:2 in Boston und verbuchte den fünften Sieg in Folge.