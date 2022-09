Virus legt den VSV in Krakau lahm

Der VSV muss in der Champions Hockey League in Krankau krankheitsbedingt auf einige Akteure verzichten.

Der zum Auftakt der Champions Hockey League in Karlstad 0:7 untergegangene VSV muss am Sonntag in Krakau zusätzlich ersatzgeschwächt antreten. Wie die Villacher am Samstag bekanntgaben, laborieren Tormann JP Lamoureux, Julian Payr, Chris Collins und Martin Urbanek an einem Magen-Darm-Virus und fallen aus. In Polen ebenfalls nicht dabei sein können John Hughes, Felix Maxa und Benjamin Lanzinger.