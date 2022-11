VSV gewinnt Verfolgerduell gegen Black Wings

Der VSV gewinnt ein intensives Verfolger-Duell gegen die Blck Wings Linz 3:2. Die spusu Vienna Capitals feiern den zweiten Sieg auf ihrer Auswärts-Tour.

Im Verfolgerduell in der ICE Hockey League am Sonntag hat der VSV gegen die Black Wings Linz einen Punktsieg gelandet. Vor heimischem Publikum setzten sich die Villacher mit 3:2 (0:0,2:1,1:1) durch und fuhren den vierten Sieg in Folge ein. Einen wichtigen Heimsieg schafften auch die Graz 99ers, die gegen Red Bull Salzburg 1:0 (1:0,0:0,0:0) gewannen. Die Vienna Capitals bezwangen den HC Pustertal 4:2 (2:0,0:0,2:2).

Einen intensiven Beginn erlebten die Fans in der Villacher Stadthalle. Im Mitteldrittel verschaffte Anthony Luciani (26.) den "Adlern" dann die Führung, die dank Felix Maxa (33.) komfortabler wurde. Praktisch im Gegenzug besorgte Julian Pusnik (34.) mit seinem ersten Saisontor durch die Beine von Jean Philippe Lamoureux aber den Anschlusstreffer. Marco Richter (51.) stellte im Schlussabschnitt wieder die Zwei-Tore-Führung her, die bis zur letzten Minute hielt, als es Shawn St-Amant noch einmal spannend machte. Mit dem Sieg überholte der VSV die Linzer auch in der Tabelle und ist nun Vierter.

Caps bleiben gegen Pustertal ungeschlagen

Die Graz 99ers waren gegen Salzburg schon nach vier Minuten in Front, nachdem Andrew Yogan die erste richtige Chance verwertet hatte. Danach hatten beide Teams in einer engen Partie ihre Möglichkeiten, im zweiten Drittel machten die Gäste mehr Druck. Die Steirer gaben den Sieg aber nicht mehr aus der Hand. In der Tabelle stehen die "Bullen", auf die am Dienstag in der Champions Hockey League das Achtelfinal-Rückspiel gegen Titelverteidiger Rögle wartet, weiter auf dem dritten Platz.

Die Capitals blieben gegen Pustertal ungeschlagen und entschieden auch das siebente Duell für sich. Matthew Bradley (10., 60.) verbuchte in Bruneck zwei Tore und eine Vorlage, James Sheppard (58.) konnte sich Tor und Assist gutschreiben lassen.