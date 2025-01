× Pleiten, Pech und Pannenstart ins Kitz-Weekend

Ausgerechnet vor den Augen von Hermann Maier kam es zum ersten ÖSV-Ausfall.

Zuerst das Start-Drama von Vincent Kriechmayr und dann landete auch noch Lukas Feurstein mit Startnummer 1 im Sicherheitsnetz. Beim zehnten Tor, unmittelbar bei der Seidelalm nach 20 Rennsekunden, wurde Feuerstein von einer Mulde in einer Linkskurve ausgehoben und fädelte beim anschließenden Tor ein. Die Bindung ging sofort auf, Feurstein legte es etwas unsanft in den Schnee und rutschte daraufhin in den Fangzaun. Immerhin: Er schien glimpflich davongekommen zu sein.

Der Crash fand direkt vor den Augen von Hermann Maier statt. Der Herminator verfolgte, wie von oe24 angekündigt, von der Seidlalm aus das Rennen. Der Rekord-Super-G-Sieger von Kitz brachte zumindest dem ersten ÖSV-Läufer kein Glück.