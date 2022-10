× Auch ohne Rennen: Sölden wird zur Partyzone

„Die Ski-Party kann wieder beginnen“, eröffnete Söldens Bürgermeister Ernst Schöpf am Freitagabend, den Weltcup-Auftakt in Sölden.

Erstmals seit Ausbruch der Corona-Pandemie kehrt wieder Normalität ins Ski-Gebiet ein. Auf jegliche Covid-19-Maßnahmen wurde verzichtet und auf ein Party-Highlight folgte das Nächste. Von Starnummernverlosung bis hin zur Fanparade war alles dabei.

© oe24 ×

Trotz der Absage des Riesentorlaufes der Frauen und dem sehr regnerischen Wetter, ließen sich tausende Fans die Partystimmung auf 3.350 m Höhe nicht vermiesen. Lautstarke Musik und die beste Stimmung erwarteten mich beim Erreichen des Rettenbach-Gletschers. „Apres-Ski ist eine Lebenseinstellung. Sölden bebt wieder“, amüsierte sich eine extra angereiste Gruppe aus Südtirol. Doch nicht nur in schwingender Höhe wurde gefeiert.

© oe24 ×

Auch am Postplatz in Sölden ging die Party ab. Nach drei Jahren Pause, fand wieder die bunte Fanclub-Parade statt. Ganz vorne mit dabei war der Fanclub von ÖSV-Hoffnung Marco Schwarz. Freunde und Familie, samt Mama Angelika und Papa Rudi sind nach Sölden gekommen, um ihren „Blacky“ vor Ort die Daumen zu drücken. Der gesamte Fan-Club war auch in Grün, der Farbe der Hoffnung gekleidet. „Er wird die Saison rocken“, verriet mir Fanclub-Chefin Beatrix Kerschbaumer.

© oe24 ×

Genauso wie am Freitag startete auch am Samstagabend bereits vor der Siegerehrung der Damen, die Weltcup-Party am Postplatz und es versammelten sich tausende von Fans für eine einzigartige Ski-Party im Ortszentrum, die sich sehen lassen konnte. Trotz regnerischem Wetter ließen sich die Fans nicht unterkriegen und verbreiteten mit schrillen Kostümen Partytimmung im Ötztal.

© oe24 ×

Live aus Sölden: Ivana Milosavljevic