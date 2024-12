Beendet Marcel Hirscher jetzt seine Karriere?

Der Ski-Superstar muss die Saison beenden.

Ein Kreuzbandriss im linken Knie hat das Comeback von Marcel Hirscher abrupt beendet. Der achtfache Ski-Gesamtweltcupsieger zog sich die schwere Knieverletzung am Montag im Training auf der Reiteralm zu, wie seine Skimarke Van Deer-Red Bull Dienstagfrüh bekanntgab. "Kreuzband weg, Projekt vorbei!", erklärte Hirscher in einer Aussendung nach der erfolgreich verlaufenen Operation. Der 35-jährige Salzburger verpasst wohl nicht nur die WM in Saalbach-Hinterglemm.

Karriereende?

"Wie es beim Skifahren leider so ist: Part of the Game. Vielleicht bin ich jetzt endgültig fertig mit meiner Reise: Zum ersten Mal erlebe ich das leidige Thema Kreuzband am eigenen Leib, das schon so viele erleben mussten", erklärte Hirscher. "Was bleibt, ist: Diese acht Monate waren intensiv und haben mir sau viel Spaß gemacht. Ich danke allen, die diese unglaubliche Reise ermöglicht und mich auf ihr begleitet haben."

Ob Marcel Hirscher seine Karriere nach der schweren Verletzung im kommenden Winter fortsetzt, scheint unwahrscheinlich. Möglich, dass der achtfache Gesamtweltcup-Sieger nun endgültig zurücktritt.