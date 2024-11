Comeback, Teil 3: Hirscher hält wieder alle hin

Drei Tage vor dem Slalom in Gurgl (Sonntag, 10.30/13.30 Uhr/ORF1) hat sich Marcel Hirscher offiziell noch immer nicht für einen Start beim Heim-Spektakel entschieden.

"Machen wir bitte nicht so ein Theater, ob ich fahre oder nicht", hatte Marcel Hirscher nach seinem Comeback-Rennen in Sölden erklärt. Dem Riesentorlauf-Start des sechsfachen Gesamtweltcup-Siegers waren wochenlange Spekulationen vorausgegangen. Erst am Tag vor der Startnummernauslosung hatte der Rekordweltcupsieger seine Teilnahme bestätigt. Von den "drei bis vier Sekunden", die Hirscher nach eigenen Aussagen noch kurz davor auf die Top 15 gefehlt hatten, war keine Rede mehr. Tatsächlich mischte der Comeback-Star mit drittbester Laufzeit im 2. Durchgang die Konkurrenz auf und holte als 23. auf Anhieb Weltcuppunkte.

Vor dem Slalom-Auftakt in Levi das gleiche Spiel. Start-Zusage erst im letzten Moment, während das Material längst auf dem Weg nach Finnland war. Noch bevor's in Levi losging, hatte Hirscher verraten, dass er auch den Heim-Slalom in Gurgl auf seiner To-do-Liste hätte, sofern nichts Unvorhergesehenes passiere. Genau das war aber dann der Fall: Der sechsfache Slalomweltcup-Gewinner war mit der Levi-Eispiste derart überfordert, dass er es nicht in den 2. Lauf schaffte und daraufhin den Start in Gurgl wieder offen ließ. Seither rauchen bei der Van-Deer-Skicrew die Köpfe. Hirscher: "Woran gilt's zu arbeiten? Definitiv läuft die Suche nach dem Grip. So sind wir nicht bereit." Auf seinen ursprünglichen Gurgl-Plan angesprochen, meinte Hirscher noch vor der Abreise aus Levi: "Wir sind ein bissl ratlos, was wir anders machen könnten", und ließ seinen vielzitierten Sager folgen: "Noch einmal so einen Deppen hau ich nicht runter."

Hirscher seit Levi nicht auf Ski?

Ob die Van-Deer-Crew inzwischen entscheidende Erkenntnisse erlangte, wurde bis jetzt nicht verraten. Hirscher, heißt es von seinem Management, war selbst bis Donnerstag nicht auf Skiern unterwegs. Als vielbeschäftigter Unternehmer hätte er in den vergangenen Tagen wichtigere Dinge zu tun gehabt. Spätestens bis Freitag, den Tag vor der Startnummern-Auslosung, muss sich Hirscher entscheiden - und genauso lang will er sich Zeit lassen.

Aus Gurgl hört man, dass die Piste für die beiden Slalom-Konkurrenzen bei weitem nicht so eisig ist wie jene in Levi. Außerdem wird der Kurs für das Damen-Rennen am Samstag (10.30/13.30 Uhr) neben der Herren-Piste gesetzt, was Manuel Feller und Co. zusätzlich hilft.