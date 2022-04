Ex-Ski-Star stirbt mit nur 41 Jahren

Große Trauer um Manuel Pescollderungg. Der Südtiroler hinterlässt zwei kleine Töchter.

Der Skisport trauert um Ex-Profi Manuel Pescollderung. Der Südtiroler starb am Montag im San Maurizio Krankenhaus in Bozen an einer schweren Krankheit, die nur wenige Wochen zuvor diagnostiziert wurde.

Pescollderungg galt in Italien als großes Talent, dem Slalom-Spezialisten blieb der große Durchbruch aber verwehrt. Im Weltcup ging er zwischen 2004 und 2007 an den Start, konnte aber keine Punkte gewinnen. Besser lief es im Europacup und bei der Winter-Universiade 2009, wo er Silber holte.

Nach seiner Karriere war Pescollderungg als Ski-Lehrer in seiner Heimat im Gadertal tätig. Der 41-Jährige hinterlässt Ehefrau und zwei Kinder. Seine jüngere Tochter ist gerade einmal einen Monat alt.