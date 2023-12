Ex-Skirennläuferin verrät süßes Geheimnis

Acht Monate nach ihrem Rücktritt gab Skirennläuferin Ramona Siebenhofer ein süßes Geheimnis preis: Die 32-jährige Steirerin erwartet ihr erstes Baby.

Am Christtag ließ Siebenhofer die Öffentlichkeit via Instagram an ihrem Glück teilhaben. Unter einem Foto, das die Siegerin von zwei Weltcuprennen gemeinsam mit ihrem Freund Talon und dem Familienhund vor einem traditionell geschmückten Christbaum zeigt. Dazu schreibt sie: "Unser größtes Geschenk ist noch unterwegs und unsere Familie wird wachsen."

Bereits beim Rücktritt hatte Ramona Babypläne

Seit 2016 sind Ramona und Talon ein Paar. Bei ihrem Rücktritt Anfang Mai hatten die beiden Kinder und Hochzeit nicht ausgeschlossen. In der Polizei-Dienststelle Murau startete Siebenhofer, die ihre Ausbildung während der Ski-Karriere absolviert hatte, in ihr neues Berufsleben.

Ramona Siebenhofer (M.) mit ihren ebenfalls zurück getretenen Ski-Kolleginnen Nici Schmidhofer (l.) und Tamra Tippler © gepa ×

In den vergangenen Monaten waren auch Siebenofers Teamkolleginnen Tamara Tippler und Nici Schmidhofer zurückgetreten. Tippler wurde im September Mutter einer kleinen Mia. Jetzt kann sich die werdende Mama Siebenhofer den einen oder anderen Ratschlag von ihrer steirischen Landsfrau holen.