Hass-Duell beim Klammer-Rennen: »Schröcksi« fordert Ski-Boss Eliasch

Beim Franz-Klammer-Legendenrennen am 7. Dezember kommt es zu einem spannenden Aufeinandertreffen auf der Piste: Ex-ÖSV-Präsident Peter Schröcksnadel (82) kracht auf den umstrittenen FIS-Boss Johan Eliasch (61).

Eigentlich sollte auf dem Sonnenhang in St. Oswald bei Bad Kleinkirchheim die Gaudi im Vordergrund stehen. Schließlich feiert Ski-Kaiser Franz Klammer am Sonntag seinen 70er. Aus diesem Anlass haben sich zahlreiche VIPs für dessen Legendenrennen angesagt: Von Armin Assinger über Annemarie Moser-Pröll bis Stephan Eberharter. Doch wer die Diskussionen um den umstrittenen FIS-Präsidenten in den vergangenen Monaten verfolgt hat, der freut sich auf ein Duell ganz besonders: Der ehemalige ÖSV-Präsident Peter Schröcksnadel wird am 7. Dezember ebenso am Start stehen, wie sein "Lieblingsfeind" Johan Eliasch (fühlt sich als Head-CEO Klammer verpflichtet). Klammer bestätigt: "Eliasch fährt sicher mit."

Schröcksnadel will Eliasch abschießen: "Werde mich bemühen, dass er wegkommt"

Zur Erinnerung: Eliasch hatte es nicht zuletzt durch die Unterstützung von Schröcksnadel in die oberste FIS-Position geschafft. Schon kurz später hatte der schwedische Milliardär mit umstrittenen Plänen (z. B. zentrale Vermarktung, Weltcup-Kalender ...) Top-Nationen wie Österreich, die Schweiz oder Deutschland gegen sich. Schröcksnadel machte öffentlich gegen Eliasch Stimmung. Erst kürzlich meinte der streitbare Tiroler ("Ich bereue zutiefst, dass ich mich für Eliasch stark gemacht hab") beim ServusTV-Besuch im Hangar-7: "Ich werde mich bemühen, dass der wegkommt." Im oe24-Talk legte Schröcksnadel nach: "Er (Eliasch, d. Red.) hat keine Nähe zu den Verbänden und keine Nähe zu den Rennläufern. Er versucht alles mit der Brechstange zu regeln, aber das funktioniert nicht in einem Verband, bei dem tausende Funktionäre gratis arbeiten."

"Weiß nicht, ob er mit mir reden wird"

Dass der ehemalige Senioren-Weltmeister Schröcksnadel dem FIS-Präsidenten auf der Piste gegenübersteht, erfuhr er von oe24. "Werden Sie sich mit ihm unterhalten", wollten wir wissen. Schröcksnadel: "Ich schon, aber ich weiß nicht, ob er mit mir redet."

Über seine Rennform meint "Schröcksi" zurückhaltend: "Ich hab ein lädiertes Knie, ich hoffe, dass es hält." Jedenfalls wird er nicht ans Limit gehen müssen. Das Reglement sieht vor, dass Hausherr Klammer auf dem knapp 30 Sekunden langen Riesentorlauf-Kurs die Richtzeit vorgibt. Sieger ist, wer der Klammer-Zeit am nächsten kommt. Sprich: Feingefühl ist gefragt. Also nicht gerade die Stärke von Eliasch.