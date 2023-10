Hirscher-Gag: Jetzt dürfen auch Fans abkleben

Slalom-Weltmeister Henrik Kristoffersen will am 29. Oktober zum ersten Mal beim Weltcup-Auftakt in Sölden zuschlagen. Mit abgeklebtem Bullen-Logo am Van-Deer-Ski. Das Abklebe-Tape gibt's ab sofort auch für Fans. Ein genialer Marketing-Gag.

Vor wenigen Tagen präsentierte Marcel Hirscher den neuen Wunderski aus dem Hause Van Deer: den "H-Power", einen "Performance-Pistenski, vollgepackt mit Weltcup-Technik" (oe24 berichtete). "Damit du dich wie ein Weltcupstar fühlst, wenn du morgens deine Runden auf der frisch präparierten Piste drehst", macht der Rekord-Weltcup-Sieger himself im Promo-Video Lust auf die Profi-Latten. Kristoffersen muss Logo weiter abkleben Für Fans mit Renn-Ambitionen bietet Van Deer die mit dem jeweiligen FIS-Racing-Modell weitgehend identische Pro-Serie an. Für die Slalom-Spezialisten unter den Möchtegern-Kristoffersens gibt's den "SL World Cup", dazu den auf Riesentorlauf-Anforderungen abgestimmten "GS World Cup". Die Profi-Latten unterscheiden sich vom H-Power nicht nur durch den Preis: Der "Bulle" (Red Bull ist 50-Prozent-Teilhaber an Van Deer) ist stilisiert - im Racing-Schriftzug. Damit wollte man das von der FIS ausgesprochene Werbe-Verbot am Ski umgehen. Doch auch das reicht dem Ski-Weltverband offenbar nicht: Wie ÖSTERREICH berichtete, muss Henrik Kristoffersen das Logo seiner Sieger-Geräte weiterhin abkleben. Und die Fans können es dem 30-jährigen Norweger aus Solidarität gleich tun. Details über seine Ambitionen als Ski-Boss wird Hirscher in der kommenden Woche verraten. Wir sind gespannt!