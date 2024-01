Marcel Hirscher driftet ins Wochenende

Österreichs Ski-Legende gibt im Audi S1 Vollgas.

Nachdem Marcel Hirscher diesen Winter bereits mehrfach die Skier seiner Marke Van Deer Racing testete und dabei auch Slalom trainierte, gibt der 34-Jährige nun wieder im Auto Vollgas.



Auf Instagram postete Hirscher am Freitag spektakuläre Fotos im Audi S1 Hoonitron. „Es ist eine Ehre und macht Spaß, mit @kblock43s Audi S1 Hoonitron herumzudriften. Ich spüre den Vibe und kann sagen, dass dieses Auto richtig wild ist“, schreibt Hirscher dazu.

Spätestens am kommenden Wochenende ist Hirschers Fokus dann aber wieder auf den Skisport gerichtet. Van Deer-Aushängeschild Henrik Kristoffersen jagt weiterhin seinen ersten Saisonsieg und will in Chamonix voll angreifen.