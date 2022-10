× Jetzt zittern auch die Herren um Saison-Auftakt

Nach der Absage des Damen-RTL in Sölden wegen Schneeregen und schlechter Sicht bangen auch die Herren um die Austragung ihres Saisonstarts.

"Es ist genau das eingetreten, was wir eigentlich befürchtet haben, das Schlimmste. Regen, Schnee, es hat uns die Piste so weit aufgeweicht. Der Schnee, der liegt, den können wir fast nicht transportieren. Es ist auch für die ganzen Arbeiter sehr gefährlich, sich auf so einem Hang zu bewegen", das sagte FIS-Technik-Renndirektor Markus Mayr am Samstag zur Absage des Damen-Riesentorlaufs in Sölden.

© GEPA ×

Jetzt zittern auch die Herren um die Austragung des RTL in Sölden. Der Veranstalter probiert derzeit alles Mögliche, um die Piste für das Rennen zu präparieren. Die aufgeweichte Piste soll mit Salz und Wasser möglichst renntauglich hergerichtet werden.

© GEPA ×

Die Entscheidung, ob das Rennen stattfindet, fällt morgen Vormittag. Die Wetterprognosen versprechen jedenfalls Besserung. Besonders Marcel Hirscher fiebert der Entscheidung entgegen. Mit seiner Skimarke Van Deer gibt Hirscher seine Premiere als Ski-Ausstatter. Der Norweger Henrik Kristoffersen soll erstmalig mit einem Hirscher-Ski auf das Podest fahren.