Knalleffekt: Amtierende Ski-Weltmeisterin tritt zurück

Mit nur 30 Jahren zieht die Norwegerin einen Schlussstrich.

Nächster Ski-Paukenschlag wenige Wochen vor dem Saisonstart. Maria Therese Tviberg erklärte mit nur 30 Jahren ihren Rücktritt. Die Norwegerin gewann bei der WM 2023 in Courchevel/Meribel die Goldmedaille im Parallel-Bewerb und holte zudem Silber im Teamwettbewerb.

„Ich bin dankbar für alles, was ich als Sportlerin erlebt habe, und stolz auf das, was ich erreicht habe“, schreibt Tviberg auf Instagram. „Natürlich werde ich die Mädels und das Team vermissen, sowie die Wettkämpfe jedes Wochenende im Winter. Aber heute bin ich stolz auf meine Entscheidung, aufzuhören“, so die 30-Jährige. „Jetzt ist es Zeit für ein neues Kapitel im Leben, und ich bin sowohl nervös als auch aufgeregt.“





Im Gespräch mit "NRK" erklärt Tviberg ihre Beweggründe. „Ich glaube, viele Leute sind schockiert, dass ich plötzlich aufgebe“, so die Norwegerin, die sich bei einem Sturz im vergangenen Dezember das Kreuzband riss.

„Die Folgen einer neuerlichen Verletzung wären einfach zu groß. Ich habe gespürt, dass für mich der Zeitpunkt gekommen ist."