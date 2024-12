Liensberger mit toller Aufholjagd am Semmering Dritte

Die Kroatin Zrinka Ljutic feierte am Sonntag beim Slalom-Klassiker am Semmering ihren Premierensieg im Weltcup. Katharina Liensberger katapultierte sich im 2. Durchgang von Platz 7 noch aufs Podest: Platz 3 hinter Ljutic und Lena Dürr!

Die 20-jährige Ljutic ist der neue Stern am Slalom-Himmel: Bestzeiten in beiden Läufen, 1,75 Sekunden Vorsprung auf Dürr. Es war der erste Sieg einer Kroatin seit Janica Kostelic 2006. Und was für einer: Die Drittplatzierte Liensberger war 1,85 Sekunden hinten. Die Vorarlbergerin freute sich dennoch über die zweitbeste Zeit im 2. Durchgang und über ein Happy End eines durchwachsenen Jahres: "Ich wollte noch einmal alles geben, und das ist mir gelungen."

Katharina Huber wurde 24 Stunden nach ihrer Slapstick-Einlage vom RTL (am Start mit dem Stock ausgerutscht und aufs Gesicht gestürzt) Zehnte (+3,13), Franziska Gritsch verbesserte sich von Halbzeit-Platz 23 auf 11.

Ljutic "in einer eigenen Welt"

In Abwesenheit der Siegläuferinnen Mikaela Shiffrin (erholt sich daheim in Colorado von ihrer Bauchverletzung und Petra Vlhova (1 Jahr nach ihrem Kreuzbandriss Zaungast am Semmering) läutet Ljutic ein neues Zeitalter im Slalom ein. ORF-Experte Thomas Sykora: "Unglaublich, wie Ljutic ihre Überlegenheit aus dem Europacup eins zu eins in den Weltcup mitnimmt. Am Semmering war sie in einer eigenen Welt. Sie hat auch einen Materialwechsel hinter sich und kommt jetzt auch mit dem neuen Material immer besser in Fahrt. Ihr gehört die Zukunft."