Lindsey Vonn droht eine Prothese

Lindsey Vonn (27) plagen weiterhin Schmerzen. Nun musste die US-Amerikanerin erneut operiert werden.

Vor mittlerweile drei Jahren beendete Lindsey Vonn ihre ruhmreiche Karriere. Die Ski-Queen zog nach zahlreichen Verletzungen endgültig den Schlussstrich und hängte die Ski an den Nagel. Mit ihrer Gesundheit hat die 37-Jährige aber immer noch zu kämpfen. Ihr mehrmals operiertes Knie muss womöglich sogar mit einer Prothese ersetzt werden.

Aus Instagram teilte die US-Amerikanerin mit, dass sie erneut operiert werden musste. Video. „Ich habe eine schwere Zeit mit den Schmerzen in meinem Knie. Ihr habt vielleicht bemerkt, dass ich in letzter Zeit nicht viele Trainingsvideos gepostet habe“, so Vonn auf Instagram. „Dr. Hackett hat großartige Arbeit geleistet und viele Knochensporne und Narbengewebe entfernt. Hoffentlich kann ich jetzt mein Bein vollständig strecken. Das ist dann der letzte Versuch, bevor mein Knie durch eine Prothese ersetzt wird. Ahhh, der Preis, den wir zahlen, um das zu tun, was wir lieben. Es lohnt sich aber trotzdem.“

Unglaubliche Erfolge



Ganze viermal gewann Vonn den den Gesamtweltcup. Veredelt wurde ihre glänzende Profilaufbahn mit Olympiagold in der Abfahrt 2010 in Vancouver, obendrauf holte der US-Skistar noch Bronze im Super-G 2010 und 2018 in Pyeongchang in der Abfahrt.

82 Rennerfolge machen Rekordfrau Vonn zur erfolgreichsten Skirennläuferin der Weltcupgeschichte. Doch auch ihre Landsfrau Micaela Shiffrin (74 Siege) hat bereits diese Bestmarke im Blick.