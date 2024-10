Marcel Hirscher vor Comeback: "Fortschritt ist eine Reise"

Marcel Hirscher (35) ist bereit für sein großes Comeback in drei Wochen in Sölden.

"Es gibt nichts Besseres als die Berge, um sich daran zu erinnern, dass Fortschritt eine Reise ist", lautet der Kommentar zu Marcel Hirschers (35) neuestem Instagram-Posting. Zu sehen ist der Ausnahmefahrer, wie er geschmeidig über den verschneiten Hang gleitet. In blaugrüner Montur und mit Red-Bull-Helm legt er sich gekonnt vor einem Tor in die Kurve - als hätte er die letzten Jahre über nichts anderes getan.





Es ist die erste Aufnahme Hirschers im Salzburger Land, wo er die Schneelage am Hang testete. Sechs Wochen zuvor hatte das Ski-Ass bereits die Pisten von Neuseeland unsicher gemacht - danach ging es noch einmal im Sommer-Finish ins zu dem Zeitpunkt noch heiße Österreich.

In nicht einmal drei Wochen wird es dann richtig ernst: Beim Riesenslalom in Sölden wird Hirscher am 27. Oktober für die Niederlande an den Start gehen - und sein langersehntes Comeback im Ski-Zirkus feiern. Zwar gibt es Berichte darüber, dass der Österreicher an Fieber und Reizhusten laboriere - sein aktuelles Instagram-Posting lässt allerdings nichts dergleichen vermuten.