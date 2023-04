Fabian Wilkens Solheim gewann WM-Gold und Olympia-Bronze, nun hat er genug vom Profi-Sport.

Dieser Rücktritt kommt für die meisten Fans völlig überraschend. Der Norweger Fabian Wilkens Solheim erklärte mit nur 27 Jahren seinen Rücktritt. „Nach Saisonen mit Höhen und Tiefen habe ich beschlossen, diese unglaubliche Reise als Sportler zu beenden und mich etwas anderem im Leben zuzuwenden“, schreibt der 27-Jährige auf Instagram.

Erfolge im Teambewerb

„Als Kind hatte ich große Träume, und ich fühle mich demütig und dankbar, sagen zu können, dass ich die meisten davon erreicht habe. Es waren einige unglaubliche Jahre, in denen ich auf höchstem Niveau gegen die Besten der Welt angetreten bin.“

Seine größten Erfolge feierte der Technik-Spezialist jeweils im Teambewerb. Bei der WM 2021 in Cortina holte er Gold, bei den Olympischen Spielen in Peking Bronze. Im Weltcup konnte Solheim die hohen Erwartungen niemals erfüllen. Lediglich einmal (2020 beim RTL in Adelboden) kam er in die Top-10, vergangene Saison schaffte es der Norweger nur in Alta Badia in den zweiten Lauf.