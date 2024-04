Niederländer verraten geheimen Hirscher-Deal

Superstar kontaktierte Verband und soll auch bei Olympia ran

Wird die Niederlande nach dem Marcel-Hirscher-Coup jetzt zur Ski-Nation? Zur Erinnerung: Noch nie konnte ein Oranje ein Weltcup-Rennen gewinnen oder bei einem Großereignis (Olympia, WM) eine Medaille holen. Ein Umstand, den der erfolgreichste heimische Ski-Fahrer aller Zeiten ändern kann. In punkte Ansagen hielt Hirscher den Ball flach: Er möchte nur ein paar FIS-Rennen fahren. Doch vielleicht schielt er auch auf einen Start bei der Heim-WM in Saalbach nächstes Jahr unter holländischer Flagge. Selbst eine Teilnahme an den olympischen Spielen 2026 ist nicht ausgeschlossen.

Hirscher auf Ebene mit Jordan & Verstappen

In den Niederlanden hat Hirscher mitten im Frühling einen riesigen Ski-Hype ausgelöst. "Mit seinen außergewöhnlichen sportlichen Fähigkeiten und seiner Auffassungsgabe gehört Marcel für mich zu einer sehr erlesenen Gruppe von Sportlern, wie Michael Jordan, Lionel Messi und Max Verstappen, nicht nur im Skisport, sondern generell. Athleten, die wir als Fans nur alle paar Jahre bewundern können", sagt Ex-Oranje-Skifahrer Mike Schrama gegenüber niederländischen Medien.

Technischer Direktor ist voller Ski-Euphorie

Der technische Direktor des niederländischen Wintersportverbandes, Wopke de Vegt, gibt im Interview mit der Zeitung "DeTelegraaf" Einblicke, wie es zum Coup gekommen ist. Das "Team Hirscher" habe ihn bereits vor einigen Monaten kontaktiert "und nicht andersrum". Hirscher genießt beim niederländischen Verband alle Freiheiten, darf auf seiner eigenen Ski-Marke "Van Deer" angreifen. De Vegt stellt über die Fitness von Hirscher klar: "Soweit ich weiß, ist er noch sehr fit. Seit fünf Jahren trinkt er kein Bier mehr und isst keine Würstchen. Er ist vielleicht nicht mehr jung, aber Kjeld Nuis (niederländischer Olympia-Eisschnellläufer) ist auch schon 34 und fährt immer noch verdammt hart." Auf die Frage, ob es auch für eine Medaille bei Olympia reichen könnte, meint de Vegt: "Natürlich!"