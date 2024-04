Hirscher-Comeback befeuert Gerücht um Red-Bull-Skiteam

Lukas Braathen, Henrik Kristoffersen und jetzt auch Marcel Hirscher: Die Skistars vereint eine "Flagge": Red Bull.

Hirschers Comeback befeuert erneut die Gerüchteküche, wonach Red Bull ein eigenes Skiteam plant. Wie schon in der Formel 1, könnten die Rennläufer im Weltcup-Zirkus nicht für einen Verband, sondern für ein Werksteam an den Start gehen. Schon bei der Gründung von Hirschers Ski-Firma Van Deer (mit Red Bull als Partner) wurde über ähnliche Ambitionen des Dosen-Imperiums getuschelt. "Es ist eine Möglichkeit. Vielleicht ist es dann so, dass -wie in der Formel 1 -nur die Leute, die auch Sponsoren und Geld im Hintergrund haben, Skifahren können und sich das der normale Athlet nicht mehr leisten kann," sagt Ex-Weltmeisterin Nici Schmidhofer bei orf.at.

Wird Kitzbühel neues »Winter-Spielberg«?

Für den heimischen Wintertourismus ist Hirschers Nationenwechsel jedenfalls ein Gewinn. Die Medienpräsenz des Salzburgers rührt bei den sportbegeisterten Niederländern kräftig die Werbetrommel. Mit 6,7 Millionen Nächtigungen im Winter 2022/23 laut Statistik Austria sind die Niederlande Nummer zwei hinter Deutschland.

Red-Bull-Kollege und "Hirscher-Landsmann" Max Verstappen macht es in der Formel-1 bereits vor, wenn sich Spielberg jährlich in eine Oranje-Hochburg verwandelt. Sollte Hirscher der Sprung in den Weltcup gelingen (siehe links), können sich die Kitzbühel-Organisatoren auf die f liegenden Holländer vorbereiten ...