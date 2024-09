ÖSV-Star verkündet "Rücktritt vom Rücktritt"

ÖSV-Abfahrer Christopher Neumayer will in der kommenden Saison in den Ski-Zirkus zurückkehren.

Der 32-jährige Salzburger, der seine Karriere nach einem zwölften Platz in Kitzbühel - seinem besten Weltcup-Resultat - im Jänner beendet hatte, erklärte am Mittwoch via Social Media seinen "Rücktritt vom Rücktritt". Er sei noch nicht bereit, den Skisport loszulassen, schrieb Neumayer. "Wenn sogar das härteste Training Spaß macht, weiß man, dass die Entscheidung die richtige ist." © GEPA × Laut Marko Pfeifer wird Neumayer am Trainingscamp in Copper Mountain teilnehmen und hat dort die Möglichkeit, sich für die Trainings in Beaver Creek zu qualifizieren, wie der ÖSV-Cheftrainer der Kronen Zeitung erklärte.