Olympia-Sieger rechnet mit Hirscher ab

In der Blick-Analyse spricht Beat Feuz Klartext über Marcel Hirscher.

Er war jahrelang der größte Speed-Rivale unserer Abfahrer und krönte sich 2022 im Peking zum Olympia-Sieger. Der Schweizer Beat Feuz, verheiratet mit Ex-ÖSV-Rennläuferin Kathrin Triendl, gibt als Insider für die Schweizer Tageszeitung "BLICK" seine Tipps für die am Wochenende startende Weltcup-Saison ab.

Startnummer als Hindernis

Zu unserer Ski-Ikone Marcel Hirscher hat er eine klare Meinung: "Auch ich glaube nicht daran, dass Marcel in dieser Weltcup-Saison den Sprung aufs Podest schaffen wird. Aber nicht wegen des Van-Deer-Materials, sondern wegen der Startnummern. Es wird auch für einen solchen Ausnahmeathleten verdammt schwierig sein, mit einer Dreissiger-Nummer nach vorne zu kommen. Aus demselben Grund gehe ich auch nicht davon aus, dass Lucas Braathen Marco Odermatt in diesem Riesenslalom-Winter ernsthaft gefährden kann. Braathen wird in Sölden nach seinem Verbandswechsel von Norwegen nach Brasilien sogar noch hinter Hirscher starten müssen."