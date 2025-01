Positive Schneekontrolle für Schladminger Nightrace-Doppel

Den zwei Weltcup-Flutlichttrennen der Männer auf der Schladminger Planai steht aus Sicht des Ski-Weltverbands nichts mehr im Wege.

Die FIS erteilte am Sonntag nach der Schneekontrolle grünes Licht für den Riesentorlauf am 28. Jänner und den Slalom am 29. Jänner. "Die Fans erwartet zwei Tage lang ein Spektakel der Extraklasse, bei dem jeder auf seine Kosten kommt. Die Vorbereitungen laufen auf Hochtouren", erklärte OK-Chef Andreas Schwab.

"Durch die Verlegung des Slalomstarts konnte die Rennpiste für den Riesentorlauf zusätzlich verbreitert werden, was die Sicherheit der Athleten deutlich erhöht", ergänzte Schwab. Die Startzeiten der Durchgänge sind jeweils 17.45 und 20.45 Uhr (live ORF 1).