Rätselraten um Hirschers Auftritt bei ServusTV-Gala im Hangar-7

Vor zwei Wochen riss sich Marcel Hirscher bei einem Trainingssturz das Kreuzband. Zwei Tage nach der Operation meldete er sich mit einem Instagram-Video aus der Klinik. Über die Fortschritte in der Reha gibt es seither nur Spekulationen. Am Montag könnte der Skistar im Hangar-7 auftauchen.

Am Ende der letzten „Sport und Talk aus dem Hangar-7“-Sendung rührte ServusTV-Moderator Christian Baier vor knapp einer Woche Werbetrommel für die große Jahresabschlussgala, die am Montag ab 21.15 Uhr live ausgestrahlt wird. „Da freuen wir uns auf hochkarätige Gäste, unter anderem auf Max Verstappen und Marcel Hirscher“, so der ServusTV-Mann. „Drück ma die Daumen. Er (Hirscher, d. Red.) hat gesagt: Wenn es die Gesundheit zulässt, kommt er.“

Hirscher wurde nach einem Trainingssturz am 2. Dezember am Kreuzband operiert und vor zehn Tagen aus der Grazer Privatklinik Ragnitz entlassen. Laut Operateur Jürgen Mandl sollte er daheim mit dem Reha-Training beginnen. Hirscher selbst meldete seither nicht zu Wort.

Meldet sich Hirscher zumindest per Video-Botschaft?

In der neuesten Presseaussendung von ServusTV zur heutigen Gala wird Hirscher nicht mehr angeführt. Mit Formel-1-Weltmeister Verstappen, MotoGP-Superstar Marc Marquez oder dem zurückgetretenen US-Open-Sieger von 2020, Dominic Thiem kann sich das Lineup dennoch sehen lassen. Falls Hirscher nicht auftaucht (er wird noch rund zwei Wochen auf Krücken unterwegs sein), dürfen die Fans zumindest auf eine Video-Botschaft hoffen.