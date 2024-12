Feller lässt RTL in Beaver Creek aus

- Der in den ersten drei Saisonrennen ausgeschiedene Slalomweltcupsieger Manuel Feller lässt den Riesentorlauf am Wochenende in Beaver Creek wegen Hüftschmerzen aus.

Das gab der ÖSV am Dienstag bekannt. Für den Tiroler wäre der Einsatz am Sonntag der einzige bei den anstehenden Überseerennen gewesen. Feller will am 14./15. Dezember bei den Technikrennen in Val d'Isere wieder mit dabei sein. Schweizer berichten über neues Hirscher-Gerücht "Die verletzte Hüfte ist noch nicht zu 100 Prozent verheilt und ich habe eine wichtige Trainingswoche verloren, zumal ich seit einem Monat nicht mehr auf Riesentorlauf-Skiern gestanden bin. Jetzt stehen fünf Rennen auf dem Programm und da ich noch nicht ganz fit bin, habe ich mich entschieden, zu Hause zu bleiben", sagte der beim Slalom in Gurgl schmerzhaft eingefädelte Feller und ergänzte: "Ich bin sehr zuversichtlich, dass ich in Val d'Isere wieder bei 100 Prozent bin."