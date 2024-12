Schweizer berichten über neues Hirscher-Gerücht

Der 35-Jährige soll sich schwerer am Knie verletzt haben.

Sein Comeback im Weltcup lief für Marcel Hirscher bisher nicht nach Wunsch. Nach einem passablen 23. Platz in Sölden folgte zweimal eine Nullnummer im Slalom. Nach dem Ausfall in Gurgl wirkte Hirscher etwas ratlos. „So bin ich fehl am Platz" und „vielleicht schaff ich es auch nicht mehr".

Den Riesentorlauf in Beaver Creek wird der achtfache Gesamtweltcup-Sieger deshalb auslassen und bereitet sich auf der Reiteralm auf seine Lieblings-Weltcupstation in Val d'Isère (14./15. Dezember RTL & Slalom) vor.

Knie-Verletzung?

Für Unruhe sorgen nun aber erneut Berichte aus der Schweiz. Nachdem der Blick bereits über einen neuerlichen Rücktritt Hirschers spekuliert hatte, geht es dieses Mal um Verletzungs-Gerüchte. „Anlässlich eines Meetings von Team Captains in Beaver Creek in Colorado berichten mehrere Coachs unabhängig voneinander, dass Hirscher das Ski-Training am Montag wegen einer Knieverletzung abbrechen musste“, schreibt der Blick.

Die Verletzung könnte sogar das Comeback des 35-Jährigen gefährden. Eine Bestätigung für eine schwere Verletzung gibt es allerdings nicht.