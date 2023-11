Showdown Schütter vs. Ski-Boss Schröcksnadel

Nicht nur Ski-Fans sollten sich den heutigen TV-Hauptabend frei halten.

Ab 21.10 Uhr kommt‘s auf ServusTV bei „Sport und Talk aus dem Hangar-7“ zum Showdown zwischen dem ehemaligen ÖSV-Präsidenten Peter Schröcksnadel und Abfahrtsstar Julian Schütter, der sich als Klima-Aktivist stark macht. Während „Schröcksi“ vor 30 Jahren den Weltcup-Auftakt in Sölden im Oktober als damaliger ÖSV-Boss möglich machte (und die Basis für den wirtschaftlichen Erfolg legte), macht sich Schütter dafür stark, den Weltcup-Kalender neu zu überdenken. Mit seiner Initiative Protect Our Winters (POW) gemeinsam mit der Umweltschutzorganisation Greenpeace macht der Tiroler regelmäßig auf die Klimamissstände im Ski-Zirkus aufmerksam.

Nächstes Gletscher-Spektakel steigt am Samstag

Bei der durch die Sölden-RTL-Absage zum Herren-Auftakt werdenden Premiere in Zermatt (Abfahrten am Samstag, 11. und Sonntag, 12. November) fehlt Schütter verletzungsbedingt. Trainings-Auftakt für das länderübergreifende Gletscher-Spektakel ist am Mittwoch.