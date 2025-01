Comeback-Bühne Courchevel: Shiffrin & Gallhuber melden sich zurück

Die Heim-WM in Saalbach (4. bis 16. Februar) steht vor der Tür und pünktlich zur Generalprobe beim Nacht-Slalom in Courchevel kehren am Donnerstag (ab 17 Uhr/live auf ORF1) sowohl US-Superstar Mikaela Shiffrin als auch ÖSV-ASS Katharina Gallhuber auf die Weltcuo-Bühne zurück.

Nach ihrer Bauchverletzung, die sich Mikaela Shiffrin beim Heimrennen in Killington, USA, zugezogen hatte und die knapp zwei Wochen nach dem Unfall aufgrund erhöhter Infektionsgefahr operiert werden musste, meldet sich die 29-jährige 60 Tage später wieder fit und bereit, beim Nacht-Slalom in Courchevel am Donnerstag (ab 17 Uhr, im Sport24-Liveticker) Kurs auf ihren 100. Weltcupsieg zu nehmen. Damit steht auch dem WM-Slalom am 15. Februar nun nichts mehr im Wege zu stehen.

Liensberger wieder fit

Doch auch der ÖSV hat beim französischen Flutlicht-Spektakel, dem letzten Rennen vor der Heim-WM, Grund zur Freude. Denn nicht nur Ex-Weltmeisterin Katharina Liensberger, die in der Vorwoche beim Riesenslalom am Kronplatz aufgrund einer Erkrankung aussetzen musste, steht wieder im ÖSV-Aufgebot, sondern auch Katharina Gallhuber. Die 27-Jährige gibt nach einer zweimonatigen Rennpause wegen Knieproblemen in Courchevel ihr Comeback. Gallhuber hatte den WM-Winter mit durchwachsenen Ergebnissen begonnen und seit dem 1. Dezember kein Rennen mehr bestritten.