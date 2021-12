Courchevel: Liensberger auch am Mittwoch nicht am Start

Katharina Liensberger wird wie erwartet auch am Mittwoch beim zweiten Weltcup-Riesentorlauf in Courchevel nicht am Start sein.

Das hat der im ÖSV für Hochleistungssport zuständige Patrick Riml im ORF bestätigt. Die Ski-Doppelweltmeisterin aus Österreich fehlte wegen eines vergangenen Freitag eruierten, positiven Corona-Tests am Dienstag ebenso wie die Schweizerin Lara Gut-Behrami und die Neuseeländerin Alice Robinson. "Liensberger ist zu Hause und wird auch morgen nicht am Start sein", sagte Riml am Dienstag in Frankreich. Vom neuerlichen Test liege noch kein Ergebnis vor, erklärte Riml weiter. "Katharina geht es gut, aber Mittwoch ist keine Option. Sie ist seit fünf Tagen in Quarantäne, das ist keine gute Vorbereitung auf ein Rennen." Ziel sei vielmehr eine gute Erholung der Läuferin und eine dementsprechend gute Vorbereitung auf die Heim-Rennen vor dem Jahreswechsel in Lienz. "Bis dahin ist es noch über eine Woche hin. Wenn die Tests negativ sind und sie sich gut vorbereiten kann, sollte ein Antreten kein Problem sein", ist Riml überzeugt.