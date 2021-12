In einer Presseaussendung kündigt der ÖSV an, den Damen-Weltcup in Lienz ohne Zuschauer durchzuführen.

Der FIS Ski Weltcup der Damen in Lienz am 28. Dezember (Riesenslalom) und 29. Dezember (Slalom) wird, aufgrund der aktuell geltenden Covid-19 Maßnahmen, ohne Publikum und Gäste, somit rein als Sport-Medienveranstaltung, durchgeführt. Aus selbem Grund gibt es dieses Jahr auch keine öffentliche Startnummernauslosung und die Siegerehrungen finden im Anschluss an die Rennen direkt im Ziel statt.