Lindsey Vonn: Rückkehr auf die „Karl Schranz“-Piste in St. Anton

Lindsey Vonn kehrt nach sechs Jahren Pause in den Ski-Weltcup zurück. In St. Anton will die US-Amerikanerin auf der anspruchsvollen „Karl Schranz“-Piste erneut zeigen, dass sie weiß, was es braucht, um erfolgreich zu sein.

Nach knapp sechs Jahren Pause und einer Knie-Teilprothese feierte Lindsey Vonn im Dezember ein erfolgreiches Comeback. Nun steht die 40-Jährige vor ihrer ersten Abfahrt seit 2019 – und hat sich dafür St. Anton ausgesucht. Die „Karl Schranz“-Piste kennt sie gut: 2007 gewann sie hier die Abfahrt und die Super-Kombination. „Hier herunter braucht es Eier“ Vonn zeigte sich nach dem Training am Donnerstag beeindruckt, aber selbstbewusst. „Hier herunter braucht es Eier“, sagte sie – ein Eindruck, der sich seit ihrem ersten Start 2007 nicht geändert habe. Nach einer soliden Leistung im Training, das sie als Zehnte beendete, sei sie bereit, am Wochenende anzugreifen. Noch nicht perfekt, aber solide Mit einem neuen Schuh-Setup und nur zehn Tagen Abfahrtstraining seit ihrer Rückkehr arbeitet Vonn weiter an ihrer Form. „Ich habe viele Fehler gemacht, aber es gab auch gute Abschnitte. Das Setup ist noch nicht perfekt, aber ich nutze diese Tage, um es zu verbessern“, erklärte die ehemalige Ausnahmeathletin. Balance zwischen Ski und Leben Vonn, die inzwischen in Miami lebt, genießt die Balance zwischen ihrem alten Leben und der Rückkehr zum Skisport. Ein Kurztrip auf die Bahamas half ihr, Energie zu tanken. „Man muss Opfer bringen, auf beiden Seiten. Aber ich liebe beides.“ Erfahrung als Schlüssel Auch wenn Vonn keine Top-Platzierung erwartet, setzt sie auf ihre Erfahrung. „Ich kenne die Strecke, die Linien und was es braucht, um hier zu gewinnen. Aber ich gehe Schritt für Schritt vor.“ Ihre langjährige Expertise teilt sie auch gerne mit ihren Teamkolleginnen: „Zuhören ist eines der wichtigsten Dinge im Sport.“