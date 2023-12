ÖSV-Damen droht nächstes Debakel in Kanada

Nächstes Damen-Debakel bei Brignone-Sieg im RTL von Mont-Tremblant Die ÖSV-Damen kommen im Riesentorlauf weiter nicht in Schwung. Beim Rennen in Mont-Tremblant fährt Franziska Gritsch als unsere beste auf Platz 11. Lara Gut-Behrami ist als fünfte in ihrer Spezialdisziplin erstmals geschlagen. Den Sieg holte sich Federica Brignone.