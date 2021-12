ÖSV-Hoffnung Mirjam Puchner hat eine Kampfansage in Richtung Sofia Goggia gerichtet.

Die Salzburger Skirennläuferin verwies am Freitag im zweiten Training für die Weltcup-Abfahrt der Frauen am Samstag in Val d'Isere die Italienerin um 0,15 Sekunden an die zweite Stelle. Dritte wurde die Schweizerin Corinne Suter (+0,29). Mit Elisabeth Reisinger als Achter (+0,90) und Christine Scheyer als Zehnter (+0,99) schafften es zwei weitere ÖSV-Läuferinnen in die Top Ten.