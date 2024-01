Shiffrin meldet sich nach Horror-Crash bei den Fans

Mikaela Shiffrin hat sich nach dem Schock-Crash in Cortina d'Ampezzo via Instagram bei ihren Fans gemeldet.

Nach dem Saison-Aus von Petra Vlhova letzte Woche, war der Gewinn des Gesamtweltcup nur noch Formsache für US-Superstar Mikaela Shiffrin. Doch bei der Abfahrt in Cortina d'Ampezzo dann der große Schock. Die als achte Läuferin am Start stehende Shiffrin war in diesem Winter zum vierten Mal in einem Speed-Rennen dabei. Sie verlor noch vor der zweiten Zwischenzeit nach einer Bodenwelle das Gleichgewicht, kam zu Fall und schlug im Fangnetz ein. Sie wurde mehrere Minuten behandelt und humpelte dann, teilweise gestützt von Betreuern, mit schmerzverzerrtem Gesicht von der Piste. Anschließend wurde sie vom Rettungshubschrauber zu genaueren Untersuchungen abtransportiert.

In einer ersten Diagnose festgestellt, dass das vordere und hintere Kreuzband intakt seien. Eine mehrwöchige Pause muss die Rekord-Skiläuferin dennoch einlegen. Sie habe aktuell ziemliche Schmerzen, schrieb Shiffrin am Freitagabend auf Instagram. Sie werde mehr Informationen teilen, sobald sie mehr wisse. "Ich werde den Rest des Wochenendes nicht mehr Skifahren und auch nicht in Kronplatz. Darüber hinaus ist es im Moment sehr schwer zu sagen." Damit verpasst die Gesamtweltcupführende zumindest drei Rennen.