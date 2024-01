Stephanie Venier siegt bei Sturz-Orgie in Cortina

ÖSV-Läuferin Stephanie Venier siegte bei der ersten von zwei Abfahrten in Cortina und fuhr für die ÖSV-Damen in dieser Saison den ersten Abfahrts-Sieg ein. Der Speed-Bewerb auf der Tofana wurde allerdings von schweren Stürzen überschattet. Prominentestes Opfer: Mikaela Shiffrin.

Die Gesamtweltcup-Führende crashte im oberen Streckenteil in der Panorama-Kurve nach einem Sprung bei 120 km/h brutal ins Fangnetz. Erinnerungen an den in Wengen schwer gestürzten Alexander Aamodt Kilde wurden sofort wach. Shiffrin blieb länger liegen, wurde noch am Unfallort erstversorgt, ehe der Hubschrauber die 28-Jährige abtransportierte. Die US-Amerikanerin schaffte es immerhin noch - im Gegensatz zu ihrem Lebensgefährten Kilde - von der Piste zu humpeln, die TV-Bilder versprachen aber nichts Gutes. Shiffrin schien sich am linken Knie verletzt zu haben.

Venier und Ager lassen ÖSV jubeln

Unterdessen raste ÖSV-Läuferin Stephanie Venier zu ihrem ersten Abfahrtssieg nach Platz zwei in Zauchensee. Zweite wurde die Schweizerin Lara Gut-Behrami (+0,39 Sek.). Christina Ager schaffte mit +0,71 Sek. Rückstand ex aequo mit Sophia Goggia (ITA) und Valerie Grenier (CAN) den Sprung auf Platz drei und damit ihr bestes Saisonergebnis.

Conny Hütter blieb hinter den Erwartungen auf Rang 8 vor Mirjam Puchner auf Platz 9. „Es ist nicht leicht, wenn man den Hubschrauber hört“, sagte Puchner im ORF-Interview im Zielraum.

Sturz-Orgie auf herausfordernder Tofana

Die extrem wellige Tofana wurde auch der Italienerin Frederica Brignone und der Schweizerin Corinne Suter zum Verhängnis. Letztere erlitt offensichtlich bei exakt demselben Sprung, der Shiffrin in die Fangnetze katapultierte, eine Bänderverletzung. Suter musste ihre Fahrt unter Schmerzensschreien beenden. Suters Landsfrau Michelle Gisin und die Deutsche Emma Aichner wurden ebenfalls in der Panorama-Kurve abgeworfen. „Wenn man dorthin kommt, hat man ca. 120 km/h. Du siehst von hinten nur Horizont, man muss eigentlich schon den Ski nach links drehen. Dann springst du auch noch“, analysierte Hütter im ORF-Interview.