Zu schwach: Shiffrin sagt Zauchensee-Start ab

Ski-Star Mikaela Shiffrin lässt die drei Speedrennen am Weltcup-Wochenende in Zauchensee aus.

Die zuletzt in Kranjska Gora kränkelnde Gesamtweltcupführende aus den USA gab am Dienstag via soziale Medien bekannt, dass sie sich schonen und erst wieder am 16. Jänner beim Slalom in Flachau ins Geschehen eingreifen wolle. In Zauchensee sind zwei Super-G und eine Abfahrt angesetzt.

Shiffrin führt den Gesamtweltcup vor den Rennen in Salzburg nach bisher fünf Saisonsiegen mit 929 Punkten klar vor Petra Vlhova (SVK/722) und Federica Brignone (ITA/697) an. "Ich bin definitiv enttäuscht, dass ich Zauchensee auslassen muss, weil es ein großes Ziel von mir war, wieder auf der Strecke zu fahren - sie ist so eine coole Kombination aus Spaß und Herausforderung - aber ich bin derzeit nicht in der Lage, das in Angriff zu nehmen", erklärte die mittlerweile bei 93 Weltcupsiegen haltende US-Amerikanerin.