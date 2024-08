Ski-Hammer: ÖSV-Star schon wieder operiert

Nachdem Marco Schwarz in der Vorwoche aufgrund von Bandscheibenproblemen infiltriert wurde und sich trotz zusätzlicher Therapie keine Besserung eingestellt hatte, entschied sich der 29-Jährige zu einem operativen Eingriff.

Der Kärntner wurde am Freitagmorgen von Michael Gabl in der Privatklinik Kettenbrücke in Innsbruck erfolgreich an der Bandscheibe operiert. „Nachdem die konservative Behandlung nicht die gewünschte Besserung brachte, war ein Eingriff unumgänglich. Die OP ist sehr positiv und unkompliziert verlaufen und wir gehen davon aus, dass die Sache folgenlos ausheilen wird,“ so Michael Gabl.

Kein Weg an OP vorbei

Schwarz kann dadurch erst in etwa acht Wochen wieder ins Training einsteigen und nimmt diese Herausforderung an: „Leider hat sich die Situation Anfang der Woche so verschlechtert, dass an der Operation kein Weg mehr vorbeigeführt hat. Natürlich ist es hart jetzt wieder einige Wochen zurückgeworfen zu werden, aber es war definitiv die richtige Entscheidung. Jetzt gilt es wieder voll fit zu werden, um dann wieder befreit Ski fahren zu können."