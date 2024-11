Ski-Hammer: Vonn zurück im Weltcup!

Jetzt ist es fix: Die ehemalige US-Speedqueen Lindsey Vonn (40) kehrt in den Skiweltcup zurück. Die viermalige Gesamtweltcup-Siegerin will bereits am 14. Dezember bei der Abfahrt in Beaver Creek am Start stehen.

Via New York Times machte Vonn ihren Schritt offiziell. Sie werde am Freitag ins US-Skiteam zurückkehren, und das sei "fantastisch und war definitiv nicht geplant" gewesen. "Mein Ziel ist es, das hier zu genießen, hoffentlich führt mich dieser Weg zurück zu Weltcup-Rennen." Ab Samstag trainiert Vonn mit ihren bis zu 20 Jahre jüngeren Kolleginnen im US Speed Center in Copper Mountain (Colorado).

Als die erfolgreichste Speed-Rennläuferin aller Zeiten am 10. Februar 2019 mit Tränen in den Augen ihren Rücktritt verkündet hatte, dachte wohl niemand an eine Rückkehr. Anhaltende Kniebeschwerden hatten es ihr unmöglich gemacht, auf höchstem Level zu performen. Und alles andere war keine Option.

Renn-Comeback im Dezember in Beaver Creek geplant

Inzwischen ließ sich die Vollblut-Athletin eine Teilprothese im rechten Knie einbauen und startete im Training neu durch - zuletzt am Rettenbachgletscher in Sölden. Beobachter waren über die Fortschritte der Siegerin von 82 Weltcuprennen verblüfft. Der ehemalige US-Alpindirektor und nunmehrige Chef des Red-Bull-Skiprojekts Patrick Riml erklärte unlängst auf ServusTV: "Mit der Entscheidung ein neues Knie zu bekommen oder eine Teilprothese, hat sich Lindseys Leben sehr verändert. Zum positiven Sinne. Sie ist schmerzfrei. Nach der Operation ist es ihr sehr gut gegangen und jetzt die Geschichte mit der Wildcard. Diese zwei Sachen haben die Tür geöffnet und dann war die Idee, dass sie wieder ein bisschen Skifahren geht und schaut, ob es wieder funktioniert. Da hat sie das Gefühl und die Idee bekommen, ob sie da vielleicht etwas probiert."

"Ich bin bereit, das Risiko einzugehen"

Wie aus Insider-Kreisen zu hören, ist die FIS auf Initiative von Lindsey Vonn auf die Idee gekommen, ehemaligen Champions mit Wildcard ein Comeback zu erleichtern. Jetzt will Vonn davon Gebrauch machen und bereits beim Abfahrts-Auftakt in Beaver Creek am 14. Dezember am Start stehen: "Ich hoffe, dass ich da etwas erreichen kann." Am 15. Dezember folgt der erste Super-G der Saison.

Auf das erhöhte Risiko mit Prothese angesprochen, das Legende Franz Klammer mit: "Wenn sie wirklich wieder startet, hat sie einen Vollschuss" kommentierte, meinte Vonn: "Ich bin keine, die Angst hat. Niemand ist vor den Gefahren des Skifahrens gefeit, aber ich liebe es, und das ist ein Risiko, das ich bereit bin einzugehen."

Drittes großes Comeback nach Braathen und Hirscher

Nach Marcel Hirscher und Lucas Pinheiro Braathen ist Vonn das dritte große Ski-Comeback des WM-Winters 2024/25. Neben einem Start bei der WM in Saalbach (4.-16. Februar 2025) scheint nicht einmal ein Olympia-Comeback in Cortina 2026 ausgeschlossen. 16 Jahre nach Abfahrts-Gold in Vancouver 2010 wäre das die nächste Mega-Sensation.