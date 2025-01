Abfahrtstraining abgesagt – Rennen in Garmisch soll wie geplant stattfinden

Das erste Abfahrtstraining in Garmisch-Partenkirchen ist am Freitag wegen Nebels und einer zu weichen Piste abgesagt worden. Die Rennen am Wochenende sind aber nicht in Gefahr.

Schlechte Sicht und ungünstige Pistenbedingungen haben am Freitag zur Absage des ersten Abfahrtstrainings in Garmisch-Partenkirchen geführt. Während das Training entfällt, sehen die Prognosen für Samstag und Sonntag gut aus – es soll kälter werden. Letzte Abfahrt vor der Ski-WM Die Abfahrt auf der Kandahar-Strecke ist das letzte Weltcup-Rennen vor der Ski-WM in Saalbach-Hinterglemm (4.–16. Februar). Besonders für die ÖSV-Fahrer ist das Rennen eine wichtige Standortbestimmung vor den Titelkämpfen. „Das wird interessant, wie sich die Piste entwickelt“, meinte Daniel Hemetsberger zur aktuellen Wetterlage. Rennen nicht in Gefahr Die Veranstalter hoffen auf eine Stabilisierung der Pistenverhältnisse, da die Temperaturen sinken sollen. Das zweite Training am Samstag ist weiterhin angesetzt, das Rennen am Sonntag bleibt im Plan.