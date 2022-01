Auf die Speedfahrer im alpinen Ski-Weltcup kommen anstrengende Wochen zu.

Der erst in Lake Louise und dann in Bormio angesetzte und ausgefallene Männer-Super-G wird am Donnerstag, 13. Jänner, als Auftakt der Lauberhornrennen in Wengen nachgetragen. Zuvor sind am Dienstag und Mittwoch Trainings für die Abfahrten am Freitag und Samstag angesetzt. Am Sonntag folgt der Slalom. In der Woche darauf finden bei den Hahnenkammrennen in Kitzbühel zwei Abfahrten und ein Slalom statt.