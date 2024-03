Comeback fixiert: Dieser Ski-Star fährt künftig für Brasilien

Lucas Pinheiro Braathen, der Sieger des Slalom-Weltcups 2022/23 wird ab der nächsten Saison als Athlet des brasilianischen Skiverbandes im Starthaus stehen und um Weltcupsiege kämpfen.

Lucas Pinheiro Braathen zählt zu den aufregendsten und charismatischsten Skifahrern seiner Generation – und hat heute beim internationalen Medientermin im Hangar-7 in Salzburg offiziell seine Rückkehr in den Ski-Weltcup angekündigt. Der Sohn einer Brasilianerin und eines Norwegers wird in der kommenden Saison 2024/25 für den Brasilianischen Skiverband (CBDN) an den Start gehen. „Es fühlt sich richtig an“, betont der 23-Jährige, der sich seit jeher eng mit der Kultur und den Menschen in Brasilien verbunden fühlt und stolz ist, im kommenden Weltcup-Winter unter brasilianischer Flagge um Weltcuppunkte zu fahren.

„Meine Liebe zum Sport hat ihre Wurzeln in den Straßen von Sao Paolo, wo ich mit meinen Freunden Fußball gespielt habe“, erzählt Lucas Pinheiro Braathen. „Ich bin in einem für Wintersportler untypischen Umfeld aufgewachsen, das hat mich geprägt. Und genau dafür will ich einstehen: Für Akzeptanz eines multikulturellen Hintergrunds und Vielfalt in der konservativen Sportgemeinschaft. Dass man alles erreichen kann, egal wer man ist oder woher man kommt."