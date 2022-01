Erste Speed-Rennen am Matterhorn schon nächsten Winter

Die ersten Speed-Weltcuprennen in zwei Ländern am Matterhorn in der Region Zermatt/Cervinia finden schon nächsten Winter erstmals statt.

Die FIS nahm die Rennen in den Kalender auf, wie der Schweizer Skiverband am Freitag bekannt gab. Vier Speedrennen sollen demnach gefahren werden - je eine Abfahrt und ein Super-G für Frauen und Männer. Die Rennen werden im Spätherbst (Ende Oktober/Anfang November) nach dem traditionellen Saisonauftakt der Techniker in Sölden stattfinden.

Für die Speedfahrer ergibt sich damit die Möglichkeit, einen Monat früher in die Saison zu starten.

Seit fast vier Monaten ist bekannt, dass am Fuß des Matterhorns Weltcuprennen stattfinden werden. Der Skiverband und die Organisatoren tendierten vorerst dazu, die neue Piste im Spätherbst 2022 mit Europacuprennen einzuweihen. Die Rennen in der Landschaft um das Matterhorn sind die ersten länderübergreifenden in der Geschichte der FIS. Der Start auf der von Olympiasieger Didier Défago konzipierten Strecke erfolgt auf Schweizer Boden, das Ziel liegt in Laghi Cime Bianchi in Italien.