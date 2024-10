Herr Hirscher, wo drückt der Schuh?

Marcel Hirscher will bis zum letzten Moment offen halten, ob er bereits beim Weltcup-Auftakt in Sölden zum Comeback startet.

Sölden. Eine Woche bleibt Marcel Hirscher (35) noch Zeit für seine Entscheidung. Spätestens am Freitag muss der Rekord-Gesamtweltcupsieger offiziell kundtun, ob er für den Riesentorlauf am 27. Oktober (10/13 Uhr, ORF1 live) eine Startnummer benötigt.Dank FIS-Wildcardregelung dürfte der Sieger von 67 Weltcup-Rennen sein Comeback unmittelbar nach den ersten 30 Startern in Angriff nehmen (da Speedspezialist Vincent Kriechmayr als 500-Punkte-Fahrer Start-nummer 31 zusteht, würde Hirscher voraussichtlich die 32 bekommen).Die große Frage bleibt: Wagt sich Hirscher schon in Sölden zurück in den Weltcup? Insider wollen sowohl beim Trainings-Camp in Neuseeland im August, als auch in dieser Woche auf dem Rennhang in Sölden beobachtet haben, dass der Van-Deer-Star Probleme mit dem Schuh-Setup hat.Am Mittwoch hatte der Neo-Holländer im Rahmen der internen ÖSV-Qualifikation Gelegenheit, sich mit den Österreichern zu messen.Zeiten sickerten nicht durch, allerdings deutete ÖSV-Herrenchef Marko Pfeifer („Wir haben ein gutes Einvernehmen“) an, dass Hirscher doch Rückstand hatte. Was aber nichts heißen muss. Schon zu seinen erfolgreichsten Zeiten hatte Tüftler Hirscher im Training geblufft, ehe er im Rennen alles in Grund und Boden fuhr.