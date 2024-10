Sölden: Hirscher stiehlt ÖSV-Assen die Show

Am Rande der ÖSV-Qualifikation auf dem Rennhang in Sölden, wo am 26. und 27. Oktober der Weltcup-Auftakt steigt, sorgte Comeback-Star Marcel Hirscher (35) für Diskussionsstoff.

Zehn Tage vor dem Weltcup-Start herrschte am Mittwoch ein regelrechtes Gedränge am Rettenbachgletscher. Hirscher durfte sich den Riesentorlauf-Kurs mit seinen ehemaligen ÖSV-Kollegen teilen. Lauf-Zeiten sickerten nicht durch. Optisch machte Hirscher einen Top-Eindruck. Von den "drei bis vier Sekunden", die er sich noch vor wenigen Tagen noch hinter den Top-Leuten glaubte, war nichts zu bemerken. Immer mehr Experten trauen Hirscher ein Bomben-Comeback zu. Auch Slalomweltcup-Titelverteidiger Manuel Feller. Im Interview mit Eurosport erklärte der Tiroler: „Marcel war über Jahre der Beste. Ich hab ihn in Sölden getroffen und man sieht, dass er viel Spaß hat. Ich glaub, dass er noch immer Rennen gewinnen kann. Obwohl auch er älter wird, sollte man ihn nicht unterschätzen.“ Neureuther über Hirscher: "Meister der Untertreibung" Hirschers Ex-Rivale Felix Neureuther macht das Comeback seines Kumpels zum Thema im neuen BR24Sport-Podcast "Pizza und Pommes": "Körperlich ist er nach wie vor eine Vollgranate." Da könnten nur wenige mithalten. Für Neureuther war Hirscher schon immer ein "Meister der Untertreibung": "Wie viele Rennen hat der Kerl gesagt, dass er nicht gut drauf ist und dann hat er es gewonnen?" Allerdings weiß Neureuther, wie schwierig es sein kann, die richtige Material-Abstimmung zu finden - vor allem, wenn man fünf Jahre weg war: "Hirscher fährt jetzt mit seinen eigenen Skiern. Sie mussten auch einen eigenen Schuh produzieren. Das ist so viel Testerei." Neureuther ist überzeugt: "Ab Mitte Januar zur Ski-Weltmeisterschaft hin werden wir einen Marcel erleben, der wieder absolut konkurrenzfähig ist." Allerdings müsse man dem siebenfachen Weltmeister alles zutrauen. Bis es so weit ist, könnte es schon ein bissl dauern: "Deswegen ist es ja auch so schön, dass er zurückkommt. Keiner weiß, was los ist und jeder ist gespannt drauf."