McGrath im Wengen-Slalom voran - Gstrein bester ÖSV-Athlet

Zwei Norweger haben sich im ersten Durchgang des Ski-Weltcup-Slaloms in Wengen am Sonntag an die Spitze des Klassements gesetzt.

Der in diesem Winter noch sieglose Atle Lie McGrath liegt 0,43 Sekunden vor Henrik Kristoffersen, gefolgt vom Schweizer Tanguy Nef (+0,53). Die Österreicher häuften wie die übrige Konkurrenz Respektabstand an. Fabio Gstrein (+0,98) rangierte nach den ersten 30 Startnummern als bester aus dem ÖSV-Team auf Platz neun. Der gesundheitlich angeschlagene Manuel Feller hat 1,10 Sek. Rückstand, Marco Schwarz 1,40 und Dominik Raschner 1,42. Die beiden Vorarlberger Johannes Strolz und Christian Hirschbühl schieden aus. Der Start des Entscheidungsdurchgangs ist mit 13.15 Uhr (live ORF 1) angesetzt.