Mathias Mayer: Das steckt hinter seinem Comeback-Plan

Nach Marcel Hirscher (35) und Lindsey Vonn (40) denkt auch Dreifach-Olympiasieger Matthias Mayer (34) ernsthaft an eine Rückkehr auf die Rennpiste - vorerst nur als Vorläufer. Als Bühne dafür sucht sich der Kärntner die WM 2025 in Saalbach aus.

Als Marcel Hirscher im April seine Comeback-Absichten bekannt gab, schüttelten Insider im ersten Augenblick ungläubig den Kopf. Ähnlich war es bei Lindsey Vonn, der nach der starken Rückkehr in den Weltcup mit Platz 14 beim Super-G in St. Moritz sogar wieder Siege zugetraut werden. Die 40-jährige US-Rennläuferin hatte sich über FIS-Rennen in Colorado ans Renntempo herangetastet. Bei den Weltcuprennen in Beaver Creek war sie als Vorläuferin am Start.

Einen ähnlichen Plan hat offenbar Matthias Mayer, wie der im "Kleine Zeitung"-Interview am Rande der Speedklassiker in Gröden verriet: "Ich will bei der Ski-WM in Saalbach 2025 als Vorläufer an den Start gehen. Dafür trainiere ich schon. Und darauf freue ich mich." Er habe ja nie aufgehört zu trainieren. Inzwischen habe er "das Training intensiviert. Und im Jänner will ich vermehrt Super-G trainieren."

Renn-Comeback "nie ausgeschlossen"

Am 22. Dezember 2022, vor der Abfahrt in Bormio hatte Mayer überraschend seinen Rücktritt erklärt. Danach gab es Comeback-Gerüchte, die heuer nach einem Ausraster bei einem Empfang am Rande Hahnenkammrennen in Kitzbühel verstummten: Erst da wurde bekannt, dass Mayer, Botschafter der WM in Saalbach und Betreuer der ÖSV-Abfahrer, schon länger mit mentalen Problemen zu kämpfen hatte. Seither tauchte der Speedspezialist kaum in der Öffentlichkeit auf.

Umso überraschender seine Rückkehr auf die Rennpiste. Was konkret daraus wird, kann Mayer nicht sagen. Ein Renn-Comeback habe er aber "nie ausgeschlossen - aber auch nie zugesagt". Als Vorläufer sieht er sich vorerst als "Genussskifahrer", der schnell den Berg runterfährt. Das kann sich aber sehr schnell ändern - siehe Marcel Hirscher.